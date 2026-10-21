700 yıllık coğrafi işaretli lezzet Melengüççeği tatlısını tencere ve oklavayla yaşatıyorlar

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69 yaşındaki 2 çocuk babası Can Ay ise emekli olduktan sonra eşi, bacanağı ve baldızıyla birlikte çalışmaya başladığını söyledi. İşletmede kadınların yemekleri hazırladığını, erkeklerin ise müşterilerle ilgilendiğini anlatan Ay, "Emekliyim, işletmeyi yaptık. Eşim, bacanağım ve baldızımla beraber çalışmaya çalışıyoruz. Eşim ve baldızım yemekleri yapıyor, biz de erkekler olarak gelen misafirlerimize hizmet ediyoruz. İş zamanında onlar da yoruluyor, biz de yoruluyoruz. Hem erkekler hem kadınlar olarak aynı yorgunluk içerisinde oluyoruz" şeklinde konuştu. Emeklilik döneminde yaptığı işten memnun olduğunu belirten Ay, "Emekli olduktan sonraki bu işim daha iyi. Bu iş haftada iki gün olduğu için bizi pek yormuyor ve sıkmıyor. Burada bir nevi eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.