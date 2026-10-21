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GündemAyı bahçede elma ziyafetine çıktı, ev sahibinin sözleri güldürdü
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Ayı bahçede elma ziyafetine çıktı, ev sahibinin sözleri güldürdü

21.10.2026 - 23:27Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: SAKARYA (İHA)

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Sakarya'da bir evin bahçesine giren ayı, ağaçtaki ve yere düşen elmaları yedi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ev sahibinin ayıya yönelik sözleri gülümsetti.

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Pamukova ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren ayı, elma ağacındaki ve yere düşen meyveleri yemeye başladı. Çevresindekilere aldırış etmeden bir süre bahçede kalan ayı, karnını doyurdu.

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Ayının elma yediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ev sahibi, "Ayı kardeş, ne yapıyorsun, ayıp olmuyor mu?" diyerek seslendi. Ev sahibinin ayıya yönelik sözleri görüntülere yansırken yüzlerde tebessüm oluşturdu.

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