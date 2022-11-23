Düzce depreminden sonra Marmaray seferleri gecikmeli başladı
Sabaha karşı saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin nedeniyle İstanbul'da Marmaray seferleri gecikmeli olarak başladı.
23.11.2022 - 11:54 |
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem tüm Türkiye'yi sarstı.
Deprem başta İstanbul olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.
KONTROL YAPILDI
Depremin etkileri İstanbul'da ulaşıma yansıdı. Marmaray seferleri ise deprem nedeniyle gecikmeli olarak başladı.
Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada depremin ardından demiryolu hattının kontrolünün yapıldığı duyurulurken "Bu nedenle seferlerimiz gecikmeli olarak başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.