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İki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı

22.10.2026 - 00:42Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: KARABÜK (İHA)

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Karabük'te iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

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Kavgada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan taraflar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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Öte yandan, kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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