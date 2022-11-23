Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi

AFAD, saat 04:08'de Düzce'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çok sayıda ilde şiddetli şekilde hissedildi. Depremin derinliği 6.8 kilometre olarak açıklandı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

ANKARA VE İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ

Deprem Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde şiddetli şekilde hissedildi.

CNN TÜRK'e Düzce'den bağlanan Özel Çelik, "Olumsuz bir şeyle karşılaşmadım gözlemlerimde. Yaralanma ve yıkım benim olduğum yerde söz konusu değil. Ancak herkes dışarı çıktı. Bugünlük insanlar dışarıda sabahlamayı planlıyor." ifadelerini kullandı.

SAKARYA'DA DA HİSSEDİLDİ

Sakarya'da da evlerinde depremi hisseden bazı vatandaşlar, korkuyla dışarıya çıktı. Sarsıntının ardından hemen dışarıya çıktığını anlatan vatandaş, "Birden sarsıntı başladı. İlk başlarda ne olduğunu anlayamadım. Ayağa kalktım, ayakta durmakta zorlandım. Işığı açtım. Avizenin sallandığını gördüm. Telaşa kapıldım, ne yapacağımı bilemedim o an. İlk yaptığımız elime telefonu alıp dışarıya çıkmak oldu. Allah korusun. Ben 1999 depremini yaşamadım. Hala ellerim ayaklarım titriyor" dedi.

BAKAN SOYLU: CAN KAYBI BİLGİSİ BULUNMAMAKTA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli "5.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.

DÜZCE VALİSİ: ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR

Düzce Valisi Cevdet Atay, "Şu ana kadar ulaşan herhangi bir can kaybı söz konusu değil. İnşallah da böyle devam eder. Saha çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü "Elektrikler kesik cep telefonu ile haberleşiyoruz. Şu anda bize gelen bir yıkım ya da ölüm haberi yok." bilgisini paylaştı.

"İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLEMEZ"

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır "Maalesef Düzce adından da belli olduğu gibi düz bir zeminde bulunuyor. Düzce zemini pek iyi değil ve böyle sarsıntılar oluyor. Ancak bu fay hattında bundan daha büyük bir deprem potansiyeli şu an yok. Çok düşük bir ihtimal. Eğer çatlak olan evler var ise bu evlerden uzak durulmasını tavsiye edebilirim. İstanbul depremini tetiklemez. İstanbul ile bir alakası yok. 6 üzerinde bir deprem üretecek bir fay potansiyel yok." bilgisi verdi.