Düzce ve Sakarya'da deprem nedeniyle eğitime bir gün ara

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Vali Cevdet Atay, eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Atay, "Değerli hemşerilerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Değerli Hemşerilerimiz, Düzce’de meydana gelen ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim -öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.