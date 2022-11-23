Düzce'deki depreme ilişkin açıklama! 'Halk sokaklarda, araçlarda sabahlayacağız'

AFAD, saat 04:08'de Düzce'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çok sayıda ilde şiddetli şekilde hissedildi. Depremin derinliği 6.8 kilometre olarak açıklandı.

"ARAÇLARDA SABAHLAYACAĞIZ"

Gazeteci Özel Çelik, "Büyük bir gürültüyle uyandık. Düzce daha önce de deprem yaşadı. Deprem konusunda antrenmanlı. Halk sokaklarda panik havasında. Korku ve endişe hakim. Evdeki tabaklar çanaklar vazolar yerlere saçıldı. Depremin gürültüsüyle bunlar eklenince panik oluştu sokağa attık kendimizi.

Araçları olanlar bir şekilde şehir merkezinden emin olduğu yerleşim yerlerine kaçtı. Henüz bir yaralanma veya olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Araçlarda sabahlayacağız"

Ben şu Düzce Devlet Hastanesi'nin önündeyim, yaralılar geliyor. Kaçış esnasında yaralananlar var. Hastaneye doğru yoğun bir akın var. Büyük çoğunluğu deprem nedeniyle gelenler. Başı, ayağı yaralı, kaçış esnasında yaralananlar kendi araçlarıyla geliyor." dedi.

"ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK, ELEKTRİKLER GİTTİ"

DHA muhabiri Tezcan Solmaz da, "Çok büyük bir sarsıntıyla uyandık. 2 çocuğum var onları dışarı çıkardım. Elektrikler yok. Herkes birbirini, yakınlarını arıyor. Ufak tefek yaralanmalar var. Balkondan kendilerini atanlar olduğu duydum. Şu ana kadar herhangi bir bina yıkıntısı gelmedi ama ufak tefek binalarda çatlaklar var. Yalnız şu an şehirde çok büyük bir panik var ve etrafta dumanlar görüyorum. Uyuyorduk büyük bir sarsıntıyla uyandım.

Komidin kaymıştı ona takıldım ve düştüm çocuklarımı ve eşimi kaptım dışarı çıktım. İnanılmaz bir duyguydu. İnanılmaz şiddetli hissettik. Ne mont alabildik, ilk önce montsuz kendimizi dışarı attık. Sakinleşince eve tekrar girdiğimde eşyalar yıkılmıştı. Gardolaplar ve komidinler kaymıştı koridorlara. Herkes evinden çıktı boş tarlalarda yakınlarına ulaşmaya çalışıyor.

Garip bir duman var, benim olduğum alanda bir duman görüyorum. Ama is kokusu yok. Sarsıldığı yerdeki toz mu havaya yükseldi bilmiyorum. İnsanlar sağa sola koşuyor garip bir şekilde ne yaptıklarını bilmiyorlar. İnsanlar ısınmak için ateş yakmaya çalışıyorlar. Çoğu insanın üstünde mont yok. İnanılmaz bir soğuk da başladı. Fazlaca itfaiye, polis aracı, ambulans sesi duyuyorum." ifadelerini kullandı.