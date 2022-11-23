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Bakan Koca, Düzce depremine ilişkin son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce’de saat 04.09’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 1'i ağır 22 kişinin yaralandığını açıkladı.

23.11.2022 - 06:35 |
Bakan Koca, Düzce depremine ilişkin son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Koca, "Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır" dedi.

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VALİ ATAY: CAN KAYBI YOK

Düzce Valisi Cevdet Atay da "İlimizde meydana gelen 5,9 şiddetinde ki depremin ardından valiliğimize, AFAD ve 112 ekiplerine şu ana kadar ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

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