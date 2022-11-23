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Deprem neden birçok şehirde hissedildi? İşte sebebi

Düzce Gölyaka'da sabaha karşı 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak gibi birçok çevre illerde de hissedildi. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadime Sertçelik depremin neden birçok ilde hissedildiğini açıkladı.

23.11.2022 - 10:30 |
Deprem neden birçok şehirde hissedildi? İşte sebebi

Prof. Dr. Fadime Özçelik, depremin neden birçok ilde hissedildiğine ilişkin açıklamada bulundu. Özçelik yaptığı açıklamada, "Depremin olduğu yer, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir yerde ve biz ülke olarak aslında artık depremi öğrendik. En küçük bir sarsıntıda ve artçılarda bile hisseder vaziyetteyiz.

Deprem neden birçok şehirde hissedildi İşte sebebi

Çok büyük bir coğrafyada hissedilmesinin nedeni yüzeye çok yakın olması. Yani bizim ülke olarak dezavantajımız da o. Türkiye'de meydana gelen depremler, sığ depremler. Yani sığ depremler dediğimiz 10-15 kilometre. Dolayısıyla enerji direk binalara ve bizlere iletiliyor ve biz çok hissediyoruz.

Japonya'da ya da o mekanizmada olan dünyadaki başka yerlerde depremin derinliği 100-150 kilometre civarında oluyor ve çok daha az hasarla depremler atlatılıyorken bizim maalesef öyle bir dezavantajımız var." dedi.

 

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