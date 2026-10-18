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GündemAyının çöp konteyneri ile oyun oynadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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Ayının çöp konteyneri ile oyun oynadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

18.10.2026 - 00:20Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Nurullah TOSUNKIZILCAHMAM (Ankara), (DHA)

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yerleşim yerine gelen ayının çöp konteynerini yokuş aşağı itekleyerek oyun oynadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yenice Mahallesi Özen Sitesi'nde gece saat 02.30 sıralarında ortaya çıkan ayı, çöp konteyerinde yiyecek aradı. Aradığını bulamayan ayı, bu kez konteyneri yokuş aşağı itekleyerek adeta oyun oynadı. Yokuş aşağı hızla ilerleyen konteyner, park halindeki birkaç araca zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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