Ayının çöp konteyneri ile oyun oynadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Yenice Mahallesi Özen Sitesi'nde gece saat 02.30 sıralarında ortaya çıkan ayı, çöp konteyerinde yiyecek aradı. Aradığını bulamayan ayı, bu kez konteyneri yokuş aşağı itekleyerek adeta oyun oynadı. Yokuş aşağı hızla ilerleyen konteyner, park halindeki birkaç araca zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)