Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor

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"16 yıldır bu mesleği yürütüyorum. Eskiden vatandaşların siparişleri çok daha fazlaydı. Şimdilerde ise neredeyse hiç özel sipariş alamıyoruz. İnsanların alım gücü düştüğü için ikinci el sobalara yöneliyorlar. Biz de esnaf olarak elimizden geldiğince vatandaşlarımıza yardımcı olmaya, fiyatlarda kolaylık sağlamaya çalışıyoruz."