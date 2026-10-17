Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHavaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor
HaberlerGündem Haberleri Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor

Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor

17.10.2026 - 20:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Havaların soğumasıyla birlikte kışın en çetin geçtiği Yüksekova'da hareketelilik başladı. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlıkları hız kazanırken, Sobacılar Sokağı’nda da hareketlilik yaşanmaya başladı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1

Sert geçen kış mevsimi nedeniyle sobanın ısınmada temel araçlar arasında yer aldığı ilçede, köylerde ve sobayla ısınan evlerde yaşayan vatandaşlar odun sobası ile boru ihtiyaçlarını karşılamak için çarşının yolunu tuttu. Çarşıda fiyat araştırması yaparak bütçelerine uygun ürün arayan vatandaşlar tezgâhları gezerken, artan maliyetler ve vatandaşların ikinci el ürünlere yönelmesi nedeniyle esnaf eski yoğunluğu arıyor.

2Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor

İlçede 16 yıldır soba imalatı ve kaynakçılık yapan Mevlam Dere, uzun yıllardır emek verdiği mesleğini bugün kendi işletmesinde sürdürdüğünü söyledi. İş yerinde odun sobalarının yanı sıra soba borusu, havalandırma sistemleri ve su sobaları ürettiklerini, ayrıca çeşitli kaynak işleri yaptıklarını belirten Dere, imalat sürecinin büyük ölçüde el emeğine dayandığını kaydetti.

3Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor

Sezonun açılmasına rağmen işlerinde beklenen hareketliliğin olmadığını dile getiren Dere, ekonomi nedeniyle vatandaşların ikinci el ürünleri tercih ettiğini vurguladı. Dere, artan maliyetler ve değişen piyasaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

4Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor

"16 yıldır bu mesleği yürütüyorum. Eskiden vatandaşların siparişleri çok daha fazlaydı. Şimdilerde ise neredeyse hiç özel sipariş alamıyoruz. İnsanların alım gücü düştüğü için ikinci el sobalara yöneliyorlar. Biz de esnaf olarak elimizden geldiğince vatandaşlarımıza yardımcı olmaya, fiyatlarda kolaylık sağlamaya çalışıyoruz."

5Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor

Teknolojinin ilerlemesi ve sanayi tipi üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel yöntemlerle çalışan ustaların zorlandığına işaret eden Dere, soba imalatının hâlâ yoğun bir fiziksel emek gerektirdiğine dikkat çekti.

6Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor

Geçmişte bu mesleği yapan çok sayıda usta bulunduğunu, ancak günümüzde bu sayının giderek azaldığını ifade eden Dere, zorluklara rağmen geleneksel zanaatlarını yaşatmak ve vatandaşlara bütçeye uygun ürün sunmak için çaba harcadıklarını belirtti.

7Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor

 

 

8Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor

 

 

9Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor

 

 

10Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor

 

 

11Havaların soğumasıyla birlikte Yüksekovada kış hazırlıkları başladı! Sobacılar Sokağı’nda hareketlilik yaşanıyor

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi