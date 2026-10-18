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Tarım işçilerinin çadırlarını su bastı 6'sı çocuk 25 kişi etkilendi

18.10.2026 - 00:13Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: DHA

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. Su baskınından 6'sı çocuk 25 kişi etkilendi.

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Olay, ilçeye bağlı Karailyas Mahallesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. AFAD'ın bilgilendirmesi üzerine bölgeye Polatlı Avcılar Arama Kurtarma Derneği (PAAK) ekipleri sevk edildi. Türk Kızılay Polatlı ekipleri de yardım çalışmaları için harekete geçti.

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KAYMAKAM KANTAY BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, su basan çadırları ziyaret ederek tarım işçileriyle görüştü. İşçilerin ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kantay, yakacak, gıda, battaniye ve çadır desteği sağlanacağını belirterek, "Devlet her zaman 18 yaşında sizlerin yanındayız" dedi. (DHA)

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