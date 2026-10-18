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Sağanak yağış nedeniyle otomobilde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

18.10.2026 - 01:15Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Mert ORDU/İSTANBUL, (DHA)

Sağanak yağış nedeniyle otomobilde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Şile’de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Suyun içinde ilerlemeye çalışan bir otomobil yolda kalırken, araçta bulunan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

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İstanbul’da etkili olan sağanak, Anadolu Yakası’nda hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şile Yeşilvadi Mahallesi Yeşilvadi Caddesi’nde suyun içerisinde ilerlemeye çalışan bir otomobil, yolda kaldı.

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Caddede trafik akışı tamamen dururken, araçta mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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