Sağanak yağış nedeniyle otomobilde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Haberin Devamı

İstanbul’da etkili olan sağanak, Anadolu Yakası’nda hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şile Yeşilvadi Mahallesi Yeşilvadi Caddesi’nde suyun içerisinde ilerlemeye çalışan bir otomobil, yolda kaldı.

İLGİLİ HABER Ayının çöp konteyneri ile oyun oynadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Caddede trafik akışı tamamen dururken, araçta mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.