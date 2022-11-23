Düzce depremi sonrası gökyüzünde merak uyandıran görüntü
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası oluşan görüntü dikkat çekti. Bursa’da sabah saatlerinde şehrin farklı yerlerinden gökyüzünü kaplayan bulutlar merak uyandırdı. İşte haberin detayları...
23.11.2022 - 09:55 | | İHA
Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa’da havanın aydınlanmasıyla görülen bulutlar rengiyle görenleri şaşırttı.
Alev görünümlü gökyüzünü kaplayan bulutları gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı kaydederken, farklı yerlerinden çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.