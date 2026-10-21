Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemRefüje çarpan araç takla attı 1 kişi hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Refüje çarpan araç takla attı 1 kişi hayatını kaybetti

Refüje çarpan araç takla attı 1 kişi hayatını kaybetti

21.10.2026 - 23:19Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: NEVŞEHİR (İHA)

ABONE OL

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Ankara-Kayseri karayolu Kızılağıl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşır Ş. yönetimindeki 06 BGV 759 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç takla attı.

İLGİLİ HABER

Yüksekova'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Yüksekova'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Meşhur Ş.’nin (53) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Aşır Ş. ile Yurduşen S. ise, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İLGİLİ HABER

Motosikletli Yunus ekibi kaza yaptı 2 polis yaralı
Motosikletli Yunus ekibi kaza yaptı 2 polis yaralı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
#Gündem

Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta sezon sona erdi! Üretim yüksek, fiyatı 250 lira
#Gündem

Kahramanmaraş'ta sezon sona erdi! Üretim yüksek, fiyatı 250 lira

'Köpekler saldırmıyor' deyip video çeken vatandaş köpeklerin saldırısına uğradı
#Gündem

'Köpekler saldırmıyor' deyip video çeken vatandaş köpeklerin saldırısına uğradı