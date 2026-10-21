Refüje çarpan araç takla attı 1 kişi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kaza, Ankara-Kayseri karayolu Kızılağıl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşır Ş. yönetimindeki 06 BGV 759 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç takla attı.

İLGİLİ HABER Yüksekova'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Meşhur Ş.’nin (53) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Aşır Ş. ile Yurduşen S. ise, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İLGİLİ HABER Motosikletli Yunus ekibi kaza yaptı 2 polis yaralı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.