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Motosikletli Yunus ekibi kaza yaptı 2 polis yaralı

21.10.2026 - 20:14Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: KAYSERİ (İHA)

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosikletli Yunus ekibinin yaptığı kazada 2 polis yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde devriye atan motosikletli polis timinin motoru viraj aldığı sırada devrildi. Kazada motosikletin üzerinde bulunan 2 kadın polis yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı polisler ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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