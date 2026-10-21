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Yolcu otobüsü ile nakliye kamyonu çarpıştı viyadükte trafik kilitlendi

21.10.2026 - 20:05Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: MALATYA (İHA)

Yolcu otobüsü ile nakliye kamyonu çarpıştı viyadükte trafik kilitlendi

Malatya'da yolcu otobüsü ile nakliye kamyonunun çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle viyadükte trafik yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Beylerderesi Turgut Özal Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyreden 62 CAN 87 plakalı Mercedes marka Tunceliler firmasına ait yolcu otobüsüne, aynı yönde ilerleyen 44 PT 319 plakalı nakliye kamyonu çarptı.

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Kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın ardından otobüsteki yolcular panik yaşayarak araçtan indi. Kaza nedeniyle viyadükte trafik yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların vinç ve çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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