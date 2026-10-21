Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemZonguldak'ta 3 katlı bina çöktü! 1 kişi kurtarıldı, enkaz altındaki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
HaberlerGündem Haberleri Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü! 1 kişi kurtarıldı, enkaz altındaki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü! 1 kişi kurtarıldı, enkaz altındaki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

21.10.2026 - 19:14Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: İHA

Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü! 1 kişi kurtarıldı, enkaz altındaki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta daha önce iki katlı bir binada kısmi göçük yaşanan bölgede 3 katlı başka bir bina çöktü. Enkaz altında kalan Kenan Akçaarman yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kardeşi Türkan Akçaarman'ı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta meydana geldi. Bölgede daha önce kullanılmayan iki katlı bir binada kısmi göçük yaşanmış, binanın önündeki istinat duvarlarında çatlaklar tespit edilmişti. Akşam saatlerinde bölgedeki 3 katlı başka bir bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zonguldakta 3 katlı bina çöktü 1 kişi kurtarıldı, enkaz altındaki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Enkaz altında kalan Kenan Akçaarman, ekiplerin çalışmaları sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Akçaarman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zonguldakta 3 katlı bina çöktü 1 kişi kurtarıldı, enkaz altındaki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Evde üç kardeşin yaşadığı, çökme sırasında kardeşlerden Kemal Akçaarman'ın evde bulunmadığı öğrenildi. Enkaz altında kalan Türkan Akçaarman'ı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Her ilmeğinde bolluk, bereket, korunma ve kadının gücü olan kilimlerin ağzı yok ama dili var
#Gündem

Her ilmeğinde bolluk, bereket, korunma ve kadının gücü olan kilimlerin ağzı yok ama dili var

Sapanca Gölü'nde bir tarafta afet, bir tarafta bereket! Kuraklığı ardından son iki yılın en yüksek su seviyesi
#Gündem

Sapanca Gölü'nde bir tarafta afet, bir tarafta bereket! Kuraklığı ardından son iki yılın en yüksek su seviyesi

Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü! 1 kişi kurtarıldı, enkaz altındaki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
#Gündem

Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü! 1 kişi kurtarıldı, enkaz altındaki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor