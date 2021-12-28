GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemDoğu Akdeniz ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu: 'Menfaatlerimizden vazgeçmeyiz'
HaberlerGündem Haberleri Doğu Akdeniz ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu: 'Menfaatlerimizden vazgeçmeyiz'
ABONE OL

Doğu Akdeniz ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu: 'Menfaatlerimizden vazgeçmeyiz'

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek'te CNN Türk'ün sorularını yanıtladı. Bakan Akar, Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili "Biz barışı istediğimizi söylüyoruz. Bir silahlanma sevdasıdır gidiyor. Bunların beyhude gayretler olduğunu söyledik" dedi. Bakar Akar ayrıca "Biz Kıbrıs’ta eşit iki devletten yanayız. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizden vazgeçmeyiz" ifadelerini de kullandı.

28.12.2021 - 13:16 |
Doğu Akdeniz ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu: 'Menfaatlerimizden vazgeçmeyiz'

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bosna Hersek’i bütün olarak ele alıyoruz. Görüşmeler çerçevesinde düşüncelerimizi paylaştık. Şehitliği ziyaret ettik. Son derece olumlu görüşmeler oldu. Türkiye’nin tutumunu desteklerini müşahede ettiler. Ayrılıkçı görüşün kimseye faydası olmadığını ifade ettiler. Türk Maarif Vakfı’nı yüz akı çalışmaları var. Heyecanımız paylaştık. BosnaHersek’in bütün halinde barış halinde devamını sürdürmesi dileğimiz.

UKRAYNA - RUSYA GERGİNLİĞİ

Türkiye olarak bölgeler için ayrı ayrı politikalarımız yok, barıştan yanayız. Gerginliği yakından takip ediyoruz. Bölgedeki istikrarın devam etmesini istiyoruz. Ukrayna’nın bütünlüğüne saygılı olduğumuzu ifade ettik.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Biz barışı istediğimizi söylüyoruz. Barışa giden yol istişarelerden geçiyor. 2 kez Atina’ya heyetler gitti, 1 kez Yunanistan’ın ziyareti gerçekleşti. Bizim savunma bakanlarımızdan yana Turizm bakanları görüşsün istiyoruz. Bir silahlanma sevdasıdır gidiyor. Bunların beyhude gayretler olduğunu söyledik, söylemeye devam edeceğiz.

Biz Kıbrıs’ta eşit iki devletten yanayız. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizden, Kıbrıslı kardeşlerimizin hukukunu korumaktan vazgeçmeyiz.

GÜNCEL HABERLER

BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve ‎Özlem Türeci Alman şehrinin kaderini değiştirdiler! Matbaanın icadından sonra...

BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve ‎Özlem Türeci Alman şehrinin kaderini değiştirdiler! Matbaanın icadından sonra...

TURKOVAC aşısı ile ilgili yeni gelişme! Randevu sistemi açılıyor

TURKOVAC aşısı ile ilgili yeni gelişme! Randevu sistemi açılıyor

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TURKOVAC aşısı ile ilgili yeni gelişme! Randevu sistemi açılıyor

TURKOVAC aşısı ile ilgili yeni gelişme! Randevu sistemi açılıyor

Sıradaki Haber
Emekliye zam ne kadar? Emekliye zam ne zaman belli olacak, SSK emekli zammı 2022 oranı?

Emekliye zam ne kadar? Emekliye zam ne zaman belli olacak, SSK emekli zammı 2022 oranı?

Sıradaki Haber
Dolar, euro, altın, faiz, enflasyon... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

Dolar, euro, altın, faiz, enflasyon... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

Sıradaki Haber
Türk dondurma kralına arkadaşlarından dev veda! Filmleri aratmayan hayat hikayesi...

Türk dondurma kralına arkadaşlarından dev veda! Filmleri aratmayan hayat hikayesi...

Sıradaki Haber