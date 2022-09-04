Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ: Ä°badetlerin sadece ruha deÄŸil, bedenimize de faydasÄ± var

Sivas'a dÃ¼n gelen Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, kentteki temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. ErbaÅŸ, sabahÄ±n erken saatlerinde Ulu Cami'ye gelerek, burada sabah namazÄ± kÄ±ldÄ±rdÄ±. NamazÄ±n ardÄ±ndan vaaz veren ErbaÅŸ, ibadetin Ã¶nemine deÄŸindi. Ä°badet etmenin bir yaradÄ±lÄ±ÅŸ gayesi olduÄŸunu sÃ¶yleyen ErbaÅŸ, "Rabbimiz 'Ben cinleri de insanlarÄ± da bana ibadet edesiniz diye yarattÄ±m' buyuruyor. KulluÄŸun da gÃ¶sterildiÄŸi en Ã¶nemli ibadet namazdÄ±r. Efendimiz Hz. Muhammed AleyhissalatÃ¼ Vesselam Ä°slam'Ä± tebliÄŸ ettiÄŸi andan itibaren mÃ¼slÃ¼manlar ibadetlerine hep dikkat etmiÅŸlerdir. Ä°badetlerin hikmetini bilerek, anlayarak, anlatarak yerine getirmeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±r. Ä°badetlerin birÃ§ok hikmeti vardÄ±r. Ã–ne Ã§Ä±kanlardan bir tanesi ÅŸÃ¼kretmektir." dedi.Â

'Ä°BADETLERÄ°N SADECE RUHA DEÄžÄ°L BEDENÄ°MÄ°ZE DE FAYDASI VAR'

Nefes alÄ±p verebilmenin bile insanÄ±n alnÄ±nÄ± secdeden kaldÄ±rÄ±lmamasÄ±nÄ± gerektiren bir nimet olduÄŸunu vurgulayan ErbaÅŸ, "SalgÄ±n hastalÄ±kta ne kadar sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±k deÄŸil mi? O nefesi alabilmek iÃ§in destek makinalarÄ± kullanÄ±ldÄ±. EntÃ¼be hali olanlar. Neydi bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n amacÄ±? O nefesi alabilmekti. EntÃ¼be olup da saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸan pek Ã§ok kardeÅŸimizle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. OnlarÄ±n neler anlattÄ±klarÄ±nÄ± anlamaya Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m. Yani 'ÅŸu nefesimi rahat alÄ±p vermeyi nasip eyle yarabbi, alnÄ±mÄ± secdeden kaldÄ±rmayacaÄŸÄ±m' diye dua eden kardeÅŸlerimiz. BÃ¶yle bir ÅŸey iÅŸte. Nefes alÄ±p verebilmek bile alnÄ±mÄ±zÄ±n secdeden kaldÄ±rÄ±lmamasÄ±nÄ± gerektiren bÃ¼yÃ¼k bir nimettir. Ä°ÅŸte biz ÅŸÃ¼krÃ¼mÃ¼zÃ¼ ibadetlerimizle ifa ediyoruz. Demek ki iyi kul olmak iÃ§in, Allah'Ä±n rÄ±zasÄ±na uygun yaÅŸayabilmek iÃ§in ibadetlerimize sarÄ±lmamÄ±z lazÄ±m. Kur'an-Ä± Kerim'in emirlerine ne kadar titizlikle sarÄ±lÄ±rsak biz o kadar saÄŸlam ve saÄŸlÄ±klÄ± olacaÄŸÄ±z. Hem zihin olarak, ruh olarak, hem de beden olarak. Ä°badetlerin sadece ruha deÄŸil bedenimize de faydasÄ± var. Bunu da hiÃ§bir zaman aklÄ±mÄ±zdan Ã§Ä±karmayalÄ±m." diye konuÅŸtu.Â

GenÃ§lerin ve Ã§ocuklarÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarda namaza alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyen ErbaÅŸ, "OnlarÄ±n ellerinden tutalÄ±m ve camilere getirelim. Hadi sabah zor olur ama Ã¶ÄŸle ve ikindi namazlarÄ±nda hiÃ§ olmazsa getirelim. OnlarÄ±n namaza alÄ±ÅŸmasÄ± lazÄ±m. EÄŸitim bilimcilerin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalar birbiriyle Ã¶rtÃ¼ÅŸÃ¼yor. AlÄ±ÅŸtÄ±rÄ±nÄ±z, 7 yaÅŸÄ±ndan itibaren gÃ¼zel alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± o yaÅŸlarda veriniz." ifadelerini kullandÄ±.Â