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Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

30.07.2023 - 19:39 | | İHA
Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü

Görüşmede, Kur’an-ı Kerim’e karşı İsveç’te düzenlenen saldırılar ele alındı. Bakan Fidan, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti. Görüşmede ayrıca, İsveç’in NATO üyelik süreci de ele alındı.

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