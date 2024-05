KEYDER 'Engelliler Haftası'nı unutmadı! Engelli öğrenciler doyasıya eğlendi..

'AMACIMIZ BUNUN YAYGINLAŞMASINI SAĞLAMAK'

Yapılan etkinliklere değinen Uçarsu, "Bugün burada Çağan Özdemir aracılığıyla ses meditasyonu gerçekleştirdik. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Kapadokya Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği bölümünden gelen gönüllülerde bugün bize eşlik ettiler. At binicilik atölyesinde, at binişini yaptıktan sonra el sanatları atölyesinde maske boyama etkinliğini gerçekleştirdik. Böyle bir kurumun her yerde olmasını isteriz. Bu yüzden amacımız aslında bunun yaygınlaşmasını sağlamak. Bu sebeple biz 2019 yılında 'çocuğunu keşfet' projesine başladık. Çocuğunu keşfet projesi ile farklı illerden 5 anne ve 5 özel gereksinimli çocuğu buraya davet ediyoruz ve burada 4 gece 5 gün konaklıyorlar. Anne ile çocuğu, birlikte 4 gün boyunca bütün etkinliklere katılıyor" diye konuştu.