KEYDER 'Engelliler Haftası'nı unutmadı! Engelli öğrenciler doyasıya eğlendi..
Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği (KEYDER) Koordinatörü Esmanur Uçarsu, 'Engelliler Haftası' kapsamında, zihinsel engelli bireylere ve otizmli öğrencilere ses meditasyonu, müzik, resim ve at binme gibi çeşitli etkinlikler yaptılar. Uçarsu,"Aslında biz 'engel' kelimesini kullanırken kendi zihinlerimizde onlara engel koyuyoruz" dedi.
DHA
• 16 Mayıs 2024 - 14:32 • Son Güncelleme:
DHA
• 16 Mayıs 2024 - 14:32 • Son Güncelleme: