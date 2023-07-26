Depremde zarar gören tarihi yapılar, aslına uygun inşa edilecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, depremde hasar alan tarihi yapılar Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce onarılacak. Sürdürülen çalışmalar kapsamında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ait 8 hizmet binası, 6 müze, 7 kale olmak üzere toplam 21 yapıdan oluşan bu önemli eserlerin deprem sonrası oluşan hasarları için ödenek aktarılarak ihale çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Uygulamalar Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yardım Şubesi Müdürlüğü'nün koordinasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisli olmayan yapılarda da restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalarla birlikte, Türkiye'nin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.