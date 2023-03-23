Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Koltuk uğruna bölücülerle görüştüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta konteyner kentte kurulan iftar çadırındaki programa katıldı. İlk orucunu depremzedelerle açan Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, “Bu seneki Ramazan-ı Şerif'i, 6 Şubat depremleri dolayısıyla yitirdiğimiz canların yüreklerimizi yaktığı bu dönemde maalesef buruk karşılıyoruz. Hayatlarını kaybeden tüm kardeşlerime Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, halen tedavileri devam eden yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Aynı şekilde vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Rabbim bizlere de şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri değerlere uygun hayat sürmeyi nasip etsin. Hamdolsun bugüne kadar şehitlerimizin aziz hatıralarını incitecek, şehit yakınlarımıza mahcup olacak hiçbir adım atmadık. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan vatanımıza, bayrağımıza, istiklal ve istikbalimize her ne pahasına olursa olsun daima sahip çıktık” dedi.

"Son bir terörist kalana kadar operasyonlar sürecek"

Erdoğan, son bir terörist kalana kadar operasyonların süreceğini ifade ederek, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün o yıkıcı hareketlerine karşı onların baskısından kurtuldukça bölgede sükunet ve barış ortamı yeniden tesis edildi. Sınır ötesi harekâtlarımız sayesinde bölücü terör örgütü Suriye ve Irak’ta kıpırdayamaz hale geldi. Huzurunuzda bir kez daha ifade ediyorum. Son teröristte ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkartılana dek operasyonlarımız ülkemizin içinde ve dışında devam edecektir. Terörü yenmekle kalmayacağız. Bu alçaklara destek verenlerin, sırtlarını sıvazlayanların, onları silah ve mühimmatla boğanların kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye’yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimini hep birlikte boşa çıkartacağız. Yaklaşan seçim öncesi Türk siyasetinde yaşanan utanç verici pazarlıkların sizlerin yaralarını yeniden kanattığını biliyorum. Özellikle ana muhalefetin yanındaki ve beraberindekiler bu deprem felaketini yaşadığımız böyle bir günde bunlarla aynı masaya oturup, aynı masa etrafında halen ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini inanıyorum 14 Mayıs’ta hep birlikte boşa çıkartacağız” dedi.

“Edirne’nin kapısında nöbet tutanlar”

Erdoğan, siyasi çıkarları uğruna Edirne’nin kapısında nöbet tutanlar olduğunu söyleyerek, “Bu kabul edilemez görüntülerin ülke ve millet düşmanlarına nasıl cesaret verdiğini hep birlikte takip ediyoruz. Birilerinin koltuk uğruna, üç günlük siyasi çıkarları uğruna bölücü örgütün uzantılarının kapısında nöbet tutması, Kandil'in kapısında nöbet tutması veyahut da bakıyorsunuz Edirne’nin kapısında nöbet tutması hiçbir zaman sizleri karamsarlığa sürüklemesin. Türkiye devleti ve milletiyle tüm bu oyunları bozacak güce, kapasiteye ve idareye sahiptir. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkı sahip çıkalım. Bunu başardığımız sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur” şeklinde konuştu.

Toplam 250 belediyelerimiz altyapıdan, barınma, gıda ve diğer ihtiyaçların giderilmesi için her türlü gayreti gösteriyor. Bizler de bölgeyi ziyaret ederek takip ediyoruz. Cumhur İttifakı buradayız. Unutmayın acılar paylaştık. Bu Ramazan'ı tüm deprem bölgemiz için dayanışma seferberliğine dönüştürmek istiyoruz.

"Gönül yaralarına merhem süreceğiz"

Ramazan ayı boyunca deprem bölgesindeki il, ilçe ve köylerle kardeş kılınan belediyelerimiz sohbet programlarına kadar çocuklara yönelik çalışmalara kadar çok yönlü faaliyetler sürdürecekler. Kardeş belediyelerimiz kendi sorumluluk alanlarında iftar ve sahur ihtiyaçlarını giderecek. Gönül yaralarına bir nebze de olsa merhem süreceğiz.56 ak belediyemizi kardeş ilan ettik. Maraş'ta yaşanan her bir vatandaşımız 56 belediyemize emanettir.

Kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Maraş'ın çeşitli ilçelerinde temel atma törenleri gerçekleştirdik. Maraş'ta tek kalemde toplam 7 bin 353 konut ve 620 köy evinin temelini attık. 1 yıl içerisinde bunları hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehirleri yeniden ayağa kaldırmadan bize durmak yok.