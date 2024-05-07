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KADEM'den Canan Sarı açıklaması: İftiraya maruz kaldı, gerçeklik payı yoktur

Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) basında yer alan Canan Sarı ile ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada "6 yaşında evlendirilen kız çocuğu davasında mağdurun avukatlığını yürüten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Avukat Canan Sarı, bugün bir gazetenin manşetten verdiği haberde apaçık bir iftiraya maruz kalmıştır. Sarı'ya yönelik ithamların hiçbir gerçeklik payı yoktur" denildi.

07.05.2024 - 21:25 | | DHA
KADEM'den Canan Sarı açıklaması: İftiraya maruz kaldı, gerçeklik payı yoktur

Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) basında yer alan Canan Sarı ile ilgili bir açıklama geldi

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yıllarca hukuk kurulumuzda gönüllü olarak görev alan, kadın ve çocukların mağdur olduğu davalarda ücret almadan hak savunuculuğu yapan, halen yine gönüllü olarak KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Avukat Canan Sarı’ya yönelik ithamların hiçbir gerçeklik payı yoktur.

"Av. Canan Sarı, KADEM’in 'Kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etme' hedefine giden yolda, toplumsal vicdanı korumak için adalet savaşı vermektedir. Sesi yüksek çıkanların, çıkar odaklarının değil, mazlumun, mağdurun yanında durmaktadır.

"Her türlü basın etiğinden uzak bu haberi ve haberin arkasındaki güçleri kınıyor, tüm samimiyetimizle tekrarlıyoruz: Yer ve gök adaletle ayakta durur. Bir çocuğun ahı, dünyanın ve içindeki her şeyin üstündedir."

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