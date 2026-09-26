Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇivril’de arazi yangını çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi
HaberlerGündem Haberleri Çivril’de arazi yangını çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Çivril’de arazi yangını çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi

26.09.2026 - 22:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DENİZLİ (İHA)

Çivril’de arazi yangını çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Denizli’nin Çivril ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Karabedirler Mahallesi Sarıkaya mevkisindeki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye bir arazöz, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER

Tır ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti
Tır ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Arazöz ve itfaiye ekiplerinin çalışmasına jandarma ekipleri de güvenlik önlemleriyle destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Bölgede bir süre soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İLGİLİ HABER

Sağanak ve dolu Tatvan’da etkili oldu
Sağanak ve dolu Tatvan’da etkili oldu

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Bolu Dağı çıkışında otomobil ile traktör çarpıştı kazada 2 kişi yaralandı
#Gündem

Bolu Dağı çıkışında otomobil ile traktör çarpıştı kazada 2 kişi yaralandı

Batman Çayı’na düşen 14 yaşındaki kız çocuğu kayboldu
#Gündem

Batman Çayı’na düşen 14 yaşındaki kız çocuğu kayboldu

Bozdoğan’da traktör devrildi kazada 1 kişi yaralandı
#Gündem

Bozdoğan’da traktör devrildi kazada 1 kişi yaralandı