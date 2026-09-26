Batman Çayı’na düşen 14 yaşındaki kız çocuğu kayboldu

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Olay, akşam saatlerinde Balpınar beldesinden geçen Batman Çayı’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek Batman Çayı’na düşen Tuba D., akıntıya kapıldı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Jandarma, AFAD ve Batman İtfaiyesi Dalgıç ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan Tuba D. için dalgıç ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.