Batman Çayı’na düşen 14 yaşındaki kız çocuğu kayboldu
26.09.2026 - 22:49Güncellenme Tarihi:
Batman’da dengesini kaybederek Batman Çayı’na düşüp, akıntıyla suda kaybolan Tuba D.'nin (14), bulması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Olay, akşam saatlerinde Balpınar beldesinden geçen Batman Çayı’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek Batman Çayı’na düşen Tuba D., akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Jandarma, AFAD ve Batman İtfaiyesi Dalgıç ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan Tuba D. için dalgıç ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.