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Bozdoğan’da traktör devrildi kazada 1 kişi yaralandı

26.09.2026 - 22:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Bozdoğan’da traktör devrildi kazada 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Paldimli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre patika yoldan inen Ş.S.'nin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, traktör takla attı.

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Kazada sürücü Ş.S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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