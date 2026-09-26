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Tır ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti

26.09.2026 - 22:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NİĞDE (İHA)

Tır ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti

Niğde’nin Bor ilçesinde mısır yüklü tır ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Bor-Zengen karayolunda meydana gelen trafik kazasında, M.U. (60) yönetimindeki 06 EV 8433 plakalı mısır yüklü tır ile K.K. (53) idaresindeki 51 BK 393 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ekipler kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk kontrollerde K.K. ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan U.K.'nin (42) hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca ekipler kazada yaralanan tır sürücüsü M.U.'yu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından hafif ticari araç ve tır yoldan kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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