Düzce kabağının ünü ülke sınırları aştı! Aroması ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor

7

Kabak çeşitleri de vardır. Bal kabağı dediğimiz çeşit beyaz kabaktır. Beyaz kabağın da kendi arasında çeşitleri vardır. Mesela Afyon kabağı vardır. Bu çok büyük oluyor ama yumuşak oluyor. Bizim kendi yöremiz dediğimiz kestane kabağımız var. Bu kabak çok sert olur. Yemesi çok güzel olur. Bizim için en kaliteli ürün, bize sorarsanız odur. Onun küçükleri oluyor ama kuru oluyor" ifadelerini kullandı.