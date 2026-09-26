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Bolu Dağı çıkışında otomobil ile traktör çarpıştı kazada 2 kişi yaralandı

26.09.2026 - 23:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DÜZCE (İHA)

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D-100 Karayolu Bolu Dağı çıkışında otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, D-100 Karayolu Darıyeri Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce istikametinden Bolu istikametine seyreden S.B. idaresindeki 14 EZ 181 plakalı otomobil, önünde seyreden çekme belgeli plakasız C.K. idaresindeki traktörle çarpıştı.  Kazada otomobilde bulunan N.B. ve M.B. yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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