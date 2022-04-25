GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBursa'da düşen eğitim uçağıyla ilgili yeni gelişme! Gözaltılar var
HaberlerGündem Haberleri Bursa'da düşen eğitim uçağıyla ilgili yeni gelişme! Gözaltılar var
ABONE OL

Bursa'da düşen eğitim uçağıyla ilgili yeni gelişme! Gözaltılar var

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiği olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

25.04.2022 - 23:47 | | İHA
Bursa'da düşen eğitim uçağıyla ilgili yeni gelişme! Gözaltılar var

Yenişehir Havaalanı'na inmek üzere saat 15.10 sıralarında Yunuseli Havaalanı'ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı, saat 15.20 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar, düşme neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti. Düşen Teknam-2002 marka uçağın YBS Sondaj ve Havacılık isimli şirketin sahibi Yenal Ahmet T.'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Yapılan ilk incelemelere göre uçağı 90 saatlik uçuşu tamamlamak için kiralayan kıdemsiz pilot Murat Avşar'ın kullandığı tespit edildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili YBS Havacılık şirketinin sahibi Yenal Ahmet T., uçağın sivil havacılık uçuş kurallarına uygunluğunu denetleyen firma sahibi Fevzi A. ve Uçak Teknisyeni Mustafa K. gözaltına alındı.

Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
İlgili Haber
Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok karar! Günde 10 bin dolar...
İlgili Haber
Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok karar! Günde 10 bin dolar...
Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı! 44 milyar dolar...
İlgili Haber
Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı! 44 milyar dolar...

GÜNCEL HABERLER

ABD'den 3 yıl sonra gelen Ukrayna hamlesi! Yakında açılacak...

ABD'den 3 yıl sonra gelen Ukrayna hamlesi! Yakında açılacak...

Bursa'da düşen eğitim uçağıyla ilgili yeni gelişme! Gözaltılar var

Bursa'da düşen eğitim uçağıyla ilgili yeni gelişme! Gözaltılar var

Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı ile bir araya geldi!

Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı ile bir araya geldi!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ABD'den 3 yıl sonra gelen Ukrayna hamlesi! Yakında açılacak...

ABD'den 3 yıl sonra gelen Ukrayna hamlesi! Yakında açılacak...

Sıradaki Haber
Bursa'da düşen eğitim uçağıyla ilgili yeni gelişme! Gözaltılar var

Bursa'da düşen eğitim uçağıyla ilgili yeni gelişme! Gözaltılar var

Sıradaki Haber
Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı! 44 milyar dolar...

Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı! 44 milyar dolar...

Sıradaki Haber
Çiftçilere 1,1 milyar lira hibe desteği ne zaman verilecek? Çiftçilere hibe desteği şartları nelerdir?

Çiftçilere 1,1 milyar lira hibe desteği ne zaman verilecek? Çiftçilere hibe desteği şartları nelerdir?

Sıradaki Haber