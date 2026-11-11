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GündemSofraya gelmeden sıkı takip! Şarköy'de rastgele seçilen zeytin bahçelerine pestisit baskını
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Sofraya gelmeden sıkı takip! Şarköy'de rastgele seçilen zeytin bahçelerine pestisit baskını

11.11.2026 - 12:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sofraya gelmeden sıkı takip! Şarköy'de rastgele seçilen zeytin bahçelerine pestisit baskını

Tekirdağ’ın zeytin üretimiyle öne çıkan Şarköy ilçesinde, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla hasat öncesi pestisit denetimleri sıkılaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının Bitki Sağlığı Programı kapsamında sistem üzerinden rastgele seçilen zeytin bahçelerinden numuneler alınırken, kalıntı tespit edilmesi halinde idari para cezasından ürünlerin toplatılmasına kadar ağır yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

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Tekirdağ'ın zeytin üretimiyle öne çıkan Şarköy ilçesinde tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla hasat öncesi pestisit denetimi gerçekleştiriliyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığının Bitki Sağlığı Programı çerçevesinde Şarköy ilçesindeki zeytin üretim alanlarından pestisit kalıntı analizi yapılmak üzere numuneler alınıyor. Zeytin üretiminde hastalık ve zararlılarla mücadele amacıyla bitki koruma ürünleri kullanılırken, üreticilere öncelikle biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri tavsiye ediliyor.

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Erken uyarı sisteminden elde edilen veriler ve saha gözlemleri doğrultusunda üreticiler bilgilendirilerek, kimyasal mücadelenin son çare olarak uygulanması gerektiği vurgulanıyor. Yetkililer, bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda ve uygun dozda kullanılmasının önemine dikkat çekerken, hasada yakın dönemde yapılan yanlış uygulamaların, tavsiye dışı veya yasaklı etken maddelerin kullanılmasının ürünlerde pestisit kalıntısına sebep olabileceğini belirtiyor.

Sofraya gelmeden sıkı takip Şarköyde rastgele seçilen zeytin bahçelerine pestisit baskını

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Bilgi Sistemi'nde bulunan modül üzerinden zeytin bahçeleri rastgele seçiliyor. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkili personeli tarafından belirlenen üreticilerin arazilerinden usulüne uygun şekilde alınan numuneler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerine gönderiliyor.

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Laboratuvar analizlerinde pestisit kalıntısı tespit edilmesi durumunda kullanılan etken maddenin ruhsatlı, tavsiye dışı veya yasaklı olmasına göre üreticilere idari para cezası, hasadın geciktirilmesi ve ürünlerin toplatılması gibi yaptırımlar uygulanıyor.

Tüketicilerin sağlıklı ve pestisit kalıntısı bulunmayan gıdaya ulaşabilmesi amacıyla tarladan sofraya denetimlerin sürdürüldüğü belirtilirken, üreticilere bitki koruma ürünlerini mevzuata uygun, doğru dozda ve doğru zamanda kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

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