KURTULUŞ TRENİ NEDİR? Samsun–Amasya–Tokat–Sivas Milli Mücadele turizm treni
Kurtuluş Treni projesi, Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas'ı Milli Mücadele'nin izlerini taşıyan özel bir tren rotasında buluşturmaya hazırlanıyor. Samsun'dan Sivas'a uzanması planlanan turizm treniyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da başlayan Milli Mücadele yolculuğunun önemli duraklarının ziyaretçilere anlatılması hedefleniyor. Peki Kurtuluş Treni nedir, nerelerden geçecek, seferler ne zaman başlayacak? İşte Samsun-Amasya-Tokat-Sivas Kurtuluş Treni projesine ilişkin ayrıntılar...
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Milli Mücadele'nin önemli şehirlerini demiryoluyla birbirine bağlayacak yeni bir turizm projesi için hazırlıklar başladı. “Kurtuluş Treni: Millî Mücadele'nin İlk Adımları, Tek Bir Tren Yolculuğunda” adı verilen proje kapsamında Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas'ın tarihi mirasının tek bir seyahat rotasında bir araya getirilmesi planlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle yolcuların yalnızca şehirler arasında seyahat etmesi değil, Milli Mücadele'nin başlangıç dönemindeki önemli gelişmeleri yerinde görerek tarih odaklı bir yolculuk yapması amaçlanıyor.
KURTULUŞ TRENİ NEDİR?
Kurtuluş Treni, Milli Mücadele döneminde önemli rol oynayan Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas'ı bir turizm treni güzergâhında buluşturmayı hedefleyen proje olarak hazırlandı.
Proje için Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas'ın yöneticilerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle istişare toplantısı gerçekleştirildi. Görüşmede projenin kapsamı, tarihi rota, teknik hazırlıklar ve uygulanacak yol haritası ele alındı.
Toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Önder Bakan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Tokat Vali Vekili Tekin Erdemir'in yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile Kapadokya Üniversitesi akademisyenleri katıldı.
KURTULUŞ TRENİ NEREDEN GEÇECEK?
Planlanan güzergâhın Samsun-Amasya-Tokat-Sivas hattından oluşması bekleniyor.
Proje kapsamında trenin Samsun ve Sivas'tan karşılıklı olarak hareket etmesi ve güzergâh üzerindeki Milli Mücadele açısından önem taşıyan şehirleri birbirine bağlaması planlanıyor. Böylece Karadeniz'den İç Anadolu'ya uzanan demiryolu hattının aynı zamanda yeni bir kültür ve tarih turizmi rotasına dönüştürülmesi hedefleniyor.
MİLLİ MÜCADELE'NİN İLK DURAĞI SAMSUN
Rotanın başlangıç noktalarından Samsun, Milli Mücadele tarihindeki yeri nedeniyle projenin en önemli duraklarından biri olacak.
Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli Mücadele sürecinin başlangıcını oluşturdu. Samsun'daki tarihi Kurtuluş Yolu da bugün bu başlangıcın izlerini taşıyor.
Mustafa Kemal Paşa daha sonra Havza'ya geçti. Havza'da 25 Mayıs-13 Haziran 1919 tarihleri arasında kullandığı Mesudiye Oteli binası, bugün Havza Atatürk Evi Müzesi olarak ziyaret edilebiliyor.
AMASYA GENELGESİ'NİN İZLERİ DE ROTADA
Kurtuluş Treni'nin bir diğer önemli durağı Amasya olacak.
Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'da yürüttüğü çalışmalar sonucunda 22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi yayımlandı. Genelgede milli iradeye vurgu yapılırken Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanması çağrısı da yapıldı.
Bu nedenle Amasya, Samsun'da başlayan Milli Mücadele sürecinin örgütlü bir harekete dönüşmesindeki en önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.
TOKAT'IN MİLLİ MÜCADELE'DEKİ YERİ
Projenin güzergâhındaki Tokat'ın da Milli Mücadele döneminde önemli bir yeri bulunuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Portalı'nda yer alan bilgilere göre Tokat'ta Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu ve halk bölgede yaşanan gelişmelere karşı örgütlendi. İzmir'in işgali, 20 Haziran 1919'da Niksar'da düzenlenen mitingle protesto edildi.
Mustafa Kemal Paşa da Amasya'dan Sivas'a geçişi sırasında 26 Haziran 1919'da Tokat'a uğradı. Böylece Tokat da Milli Mücadele'nin Samsun'dan Sivas'a uzanan tarihi yolculuğunun duraklarından biri oldu.
ROTANIN EN ÖNEMLİ DURAKLARINDAN BİRİ SİVAS
Sivas ise Milli Mücadele'nin karar merkezlerinden biri olarak rotada özel bir yere sahip.
Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünde 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi toplandı. Kongrede Milli Mücadele'nin geleceğini belirleyen önemli kararlar alındı. Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye'nin kullandığı tarihi bina da günümüzde Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi olarak ziyaret ediliyor.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de proje toplantısındaki değerlendirmesinde Sivas'ın Milli Mücadele sürecindeki konumuna dikkat çekerek Kurtuluş Treni'nin şehirler arasında turizm iş birliğini güçlendirebilecek bir proje olduğunu belirtti.
KURTULUŞ TRENİ NE ZAMAN SEFERLERE BAŞLAYACAK?
Kurtuluş Treni'nin hizmete gireceği kesin tarih ve ayrıntılı sefer takvimi henüz açıklanmadı.
Projenin teknik ve lojistik hazırlıklarının değerlendirilmesinin ardından seferlerin nasıl gerçekleştirileceği, trenin hangi duraklarda ne kadar süre kalacağı ve yolculuk programının ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.
SAMSUN-SİVAS TREN HATTINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Öte yandan Samsun-Sivas demiryolu hattındaki bakım, onarım ve altyapı çalışmaları da devam ediyor.
Mevcut hatta yaşanan çalışmalar nedeniyle bir süredir seferler tam güzergâhta yapılamıyor. Bölgesel trenler geçici olarak Samsun-Zile veya Samsun-Turhal arasında işletilirken Tokat ile Sivas arasındaki Gümüşyurt-Artova bölümünün tren trafiğine kapalı olduğu belirtiliyor.
Samsun-Sivas hattında normal sefer düzenine ne zaman geçileceğine ilişkin ise henüz kesin bir tarih açıklanmış değil.
TARİH VE TURİZM AYNI GÜZERGÂHTA BULUŞACAK
Kurtuluş Treni projesinin hayata geçirilmesiyle Samsun'da 19 Mayıs 1919'da başlayan, Amasya ve Tokat üzerinden ilerleyerek Sivas'taki kongre süreciyle güçlenen tarihi güzergâhın turizme kazandırılması amaçlanıyor.
Projenin yalnızca demiryolu ulaşımına yeni bir alternatif oluşturması değil; dört ilin müzelerinin, tarihi yapılarının ve Milli Mücadele mirasının daha fazla ziyaretçiye ulaşmasına katkı sağlaması da hedefleniyor. Bu yönüyle Kurtuluş Treni'nin Doğu Ekspresi benzeri tematik tren yolculuklarına tarihi bir alternatif oluşturması bekleniyor.