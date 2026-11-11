KURTULUŞ TRENİ NEDİR? Samsun–Amasya–Tokat–Sivas Milli Mücadele turizm treni

6



Sivas ise Milli Mücadele'nin karar merkezlerinden biri olarak rotada özel bir yere sahip.



Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünde 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi toplandı. Kongrede Milli Mücadele'nin geleceğini belirleyen önemli kararlar alındı. Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye'nin kullandığı tarihi bina da günümüzde Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi olarak ziyaret ediliyor.



Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de proje toplantısındaki değerlendirmesinde Sivas'ın Milli Mücadele sürecindeki konumuna dikkat çekerek Kurtuluş Treni'nin şehirler arasında turizm iş birliğini güçlendirebilecek bir proje olduğunu belirtti.





KURTULUŞ TRENİ NE ZAMAN SEFERLERE BAŞLAYACAK?



Kurtuluş Treni'nin hizmete gireceği kesin tarih ve ayrıntılı sefer takvimi henüz açıklanmadı.



Projenin teknik ve lojistik hazırlıklarının değerlendirilmesinin ardından seferlerin nasıl gerçekleştirileceği, trenin hangi duraklarda ne kadar süre kalacağı ve yolculuk programının ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.