Üretim yüzde 55 artıyor, 7,3 milyon tona çıkıyor! Bolluk üreticiyi zora sokuyor

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Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Münir Şen, narenciye sektöründe yaşanan arz fazlası sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mersin’in, 2025 yılında Türkiye genelinde üretilen 4,7 milyon ton narenciyenin yüzde 22’sini karşıladığını belirten Şen, kentin narenciye ihracatında da ilk sırada yer aldığını vurguladı.

DÜNYA VE TÜRKİYE ÜRETİM VERİLERİ

Narenciyenin yalnızca Mersin için değil, bölge ve ülke ekonomisi için de kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Şen, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine dayanarak Türkiye’nin dünya narenciye üretiminde 7’nci, Avrupa’da 2’nci, ihracatta ise miktar bazında dünyada 3’üncü sırada yer aldığını kaydetti.

ÜRETİM ARTIŞI ARZ FAZLASINI BERABERİNDE GETİRDİ

TÜİK tahminlerine göre bu yıl narenciye üretiminin bir önceki yıla kıyasla yüzde 55 oranında artarak 7,3 milyon tona ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Şen, Türkiye'deki normal üretim miktarının 4,7 ila 5,5 milyon ton arasında değiştiğini ve bu durumun ciddi bir arz fazlası yarattığını ifade etti.

Mersin gazetesinin haberine göre; mevcut durumda birçok ürünün dalında beklediğini, ürününü satabilen üreticilerin ise çoğunlukla maliyetlerinin çok altında fiyatlarla satış yapmak zorunda kaldığını dile getiren Şen; düşük ürün fiyatına karşın paketleme, işçilik, navlun ve sigorta gibi ara maliyetlerin yüksek olmasının ihracatı da zorlaştırdığını belirtti.

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ÜRETİCİYE DESTEK VE İHRACAT ÇÖZÜMLERİ ÇAĞRISI

2-3 ay sonra yeni üretim sezonunun hazırlıklarına başlayacak üreticilere başta temel girdi maliyetleri olmak üzere destek verilmesi gerektiğini söyleyen Şen; tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi, sübvansiyonlu kredi limitlerinin artırılması ve vadelerinin uzatılmasının üreticiyi rahatlatacağını ifade etti.

İhracat cephesinde ise Rusya ve Ukrayna’daki savaş nedeniyle deniz taşımacılığında sıkıntılar yaşandığına ve karayolundaki yüksek navlun ücretlerinin rekabet gücünü düşürdüğüne dikkat çeken Şen, şu önerilerde bulundu:

Geçmişteki Tahıl Koridoru modeline benzer şekilde, yaş meyve ve sebze grubunda ihracatı kolaylaştıracak güvenli bir Yaş Meyve-Sebze Koridoru oluşturulmalı.

İhracatçılara Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kapsamında destekler sağlanmalı ve navlun destekleriyle rekabet gücü artırılmalı.

İÇ TÜKETİMİ ARTIRMA VE KAMU ELİYLE DEĞERLENDİRME ÖNERİSİ

İç tüketimi artıracak mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Şen, Milli Eğitim, Sağlık ve Tarım ve Orman Bakanlıklarının iş birliğiyle kamu spotları, bilinçlendirme kampanyaları ve eğitim çalışmaları başlatılmasını istedi. Yaklaşık 17 milyon öğrencinin bulunduğu eğitim sisteminde okullarda narenciye ve taze sıkılmış narenciye suyu tüketiminin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

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Devletin kamu kurumlarını alıcı olarak devreye sokabileceğini ifade eden Şen; satın alınacak narenciyenin, üretim sınırlılığı nedeniyle narenciyeye erişmekte güçlük çeken illerdeki dar gelirli hanelere dağıtılabileceğini, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda valilikler ve kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının etkin rol üstlenebileceğini kaydetti. Ayrıca silahlı kuvvetlerde, hastanelerde ve diğer toplu tüketim alanlarında yerli narenciye ürünlerinin kullanımına öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Şen, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Tüm tarım ürünleri gibi narenciye ürünleri de milli servetimizdir. Üreticilerimizi korumalı ve üretimden uzaklaşmalarını önlemeliyiz. İhracat pazarlarımıza sahip çıkmalı, mevcut pazarlarımızı kaybetmeden yeni pazarlara açılmanın yollarını bulmalıyız.”