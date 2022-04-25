Elon Musk, Twitter'ı resmen satın aldı! 44 milyar dolar...

Dünya bu satın almayı konuşuyor. SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldı. Musk, Perşembe günü düzenleyici kurumlara teklifinin finansmanıyla ilgili ayrıntıları sunmasından sonra, 11 kişilik Twitter Yönetim Kurulu olası bir anlaşmayı ciddi şekilde değerlendirmeye başladı. Başvuru dosyasına göre Musk, teklifi için 46,5 milyar dolarlık finansman paketine sahip olduğunu bildirdi. Musk teklifini kendi hisselerinin yanı sıra Morgan Stanley ve diğer şirketlerinin desteğiyle finanse edeceğini belirtti.

'TWİTTER TAHT OYUNLARI'

Twitter Yönetim Kurulu, Elon Musk'ın teklifini açıkladıktan bir gün sonra şirketi bir hasmane devralma girişimine karşı korumak için "zehir hapı" stratejisi uygulayacağını açıklamıştı. Bu strateji herhangi bir kişinin yüzde 15'ten fazla hisse almamasını sağlamayı amaçlıyor. Şirket bu strateji çerçevesinde diğer yatırımcılara indirimli ilave hisse satıyor.

Hasmane devralma girişimi ise bir kişi ya da kurumun, hedef şirketi, yönetimin iradesine aykırı olarak ele geçirmeye çalışmasını tanımlamak için kullanılan bir terim.

Yatırım firması Wedbush Securities'in uzmanlarından Dan Ives'a göre yönetim kurulunun Musk ile masaya oturması birçok yatırımcı tarafından şirketin el değiştirme sürecinin başlangıcı olarak görülecek.

Ives, "Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın şirketi hasmane bir şekilde devralma girişimi Twitter Taht Oyunları'nda yönetim kurulunu köşeye sıkıştıracaktı" diyor.