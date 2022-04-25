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DünyaRusya güne patlamalarla uyandı! Bryansk kentinde askeri tesis ve akaryakıt deposu peş peşe alevlere teslim oldu...
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Rusya güne patlamalarla uyandı! Bryansk kentinde askeri tesis ve akaryakıt deposu peş peşe alevlere teslim oldu...

Rus ordusunun Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle başlayan savaşta iki ay geride kaldı.Rusya güne Bryansk kentinden gelen görüntüler ile uyandı. Kentteki akaryakıt deposunda ve askeri tesiste yangın çıktı.

• 25 Nisan 2022 - 08:18 • Son Güncelleme:
• 25 Nisan 2022 - 08:18 • Son Güncelleme:
1Rusya güne patlamalarla uyandı Bryansk kentinde askeri tesis ve akaryakıt deposu peş peşe alevlere teslim oldu...

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta son dakşka gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İşte savaş bölgesindeki saat saat gelişmeler...

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Rusya'dan gelen haber ise Ukrayna'daki savaşın ülke sınırlarına sıçradığı iddiasını gündeme getirdi.

3Rusya güne patlamalarla uyandı Bryansk kentinde askeri tesis ve akaryakıt deposu peş peşe alevlere teslim oldu...

Ülke güne Bryansk kentinden gelen görüntüler ile uyandı. Kentteki akaryakıt deposunda ve askeri tesiste yangın çıktı.

4Rusya güne patlamalarla uyandı Bryansk kentinde askeri tesis ve akaryakıt deposu peş peşe alevlere teslim oldu...

Druzhba akaryakıt deposunda çıkan dev yangın tüm şehirden görülürken Rus yetkililerden kafa karıştıran bir hamle geldi.

5ÖNCE YAYINLADI SONRA SİLDİ

ÖNCE YAYINLADI SONRA SİLDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı önce Moskovsky Caddesi'ndeki askeri tesisin bölgelerinde çıkan yangının ayrıntılarını yayınladı, ardından bu paylaşımı geri çekti.

6Rusya güne patlamalarla uyandı Bryansk kentinde askeri tesis ve akaryakıt deposu peş peşe alevlere teslim oldu...

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu söz konusu yangınların Ukrayna saldırısı sonrası yaşanmış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

7Rusya güne patlamalarla uyandı Bryansk kentinde askeri tesis ve akaryakıt deposu peş peşe alevlere teslim oldu...

Aynı haberde ikinci yangının muhtemelen Ana Roket ve Topçu Müdürlüğü'nün 120. cephaneliğinde çıktığı bilgisine yer verildi.Kentteki yangının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama ise gelmedi. Bryansk'tan Ukrayna sınırına kadar olan mesafe yaklaşık 160 kilometre.

8Rusya güne patlamalarla uyandı Bryansk kentinde askeri tesis ve akaryakıt deposu peş peşe alevlere teslim oldu...

Öte yandan dün hem Ukrayna'da hem Rusya'da kutlanan Paskalya Bayramı da çatışmaları durdurmadı.

9Rusya güne patlamalarla uyandı Bryansk kentinde askeri tesis ve akaryakıt deposu peş peşe alevlere teslim oldu...

Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan Ukraynalı silahlı güçler, Rus birliklerinin fabrikaya yönelik saldırılarının devam ettiğini söyledi.

10Rusya güne patlamalarla uyandı Bryansk kentinde askeri tesis ve akaryakıt deposu peş peşe alevlere teslim oldu...

Ukraynalı yetkililer, kentte hayata geçmesi planlanan insani koridorun Rus birliklerinin ateş açması nedeniyle gerçekleşmediğini belirtti.

11Rusya güne patlamalarla uyandı Bryansk kentinde askeri tesis ve akaryakıt deposu peş peşe alevlere teslim oldu...

Papa Francesco da Pazar günkü konuşmasında barış çağrısı yaptı. Zelenski dün yaptığı bir konuşmada Avrupa Birliği ile ilişkilere de değindi.

12Rusya güne patlamalarla uyandı Bryansk kentinde askeri tesis ve akaryakıt deposu peş peşe alevlere teslim oldu...

AB'ye üyelik için başvuru yapan Ukrayna'nın lideri, Avusturya'nın "Ukrayna AB'ye üye olmamalı, ilişkiler başka şekillerde geliştirilmeli" açıklamasının "stratejik ve siyasi basiretsizlik" olduğunu söyledi.

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Ukrayna’nın Rus kuşatması altındaki Mariupol kentinde, Azovstal fabrikasında tahliye bekleyen sivillerin Azov Taburu tarafından görüntüleri paylaşıldı. Tahliye bekleyen siviller, dünya liderlerine seslenerek savaşı durdurmaları çağrısında bulundu.

14Rusya güne patlamalarla uyandı Bryansk kentinde askeri tesis ve akaryakıt deposu peş peşe alevlere teslim oldu...

Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinde sivillerin tamamı henüz tahliye edilemedi. Azov Taburu, Mariupol’deki Azovstal fabrikasının sığınaklarında tahliye bekleyen Ukraynalı sivillere ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Ukraynalı siviller savaşın bir an önce bitmesi için dünya liderlerine çağrıda bulundu.

15Bombardımanlardan, hava saldırılarından bıktık

"Bombardımanlardan, hava saldırılarından bıktık"

Azovstal fabrikasının sığınağında kalan Ukraynalı bir kadın yaptığı açıklamada, kentin yok edildiğini belirterek, "Mariupol vatandaşları adına tüm dünyaya sesleniyorum. Biz kendi şehrimizde, ülkemizde sakince yaşamak istiyoruz. Bombardımanlardan, hava saldırılarından bıktık. Bizi neyden kurtarmaya çalışıyorlar. Neler olduğunu anlamıyorum. Lütfen Rusya’nın ülkeme karşı uyguladığı agresifliği durdurun. Ülkem yok ediliyor, kentin tamamı yok edildi. Bir tane hayatın devam ettiği nokta kalmadı her yeri bombaladılar" dedi.

16Türkiye dahil birçok ülkeye yardım çağrısı

Türkiye dahil birçok ülkeye yardım çağrısı

Dünya ülkelerine yardım çağrısında bulunan Ukraynalı kadın, "Burada kalan çocuklar sürekli ağlıyor, oyun oynamak istiyorlar. Bu savaşı durdurun. ABD Başkanı’na sesleniyorum. İngiltere’den, Japonya’dan, Fransa’dan, İsrail’den, Türkiye’den rica ediyorum. Lütfen bize yardım edin ve bizi özgürlüğe kavuşturun. Bizi bu şeyden kurtarın. Daha ne kadar yaşlılarla, çocuklarla, engellilerle dalga geçecekler. Yardım edin ve savaşı durdurun. Lütfen durdurun" diye konuştu.

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Rusya güne patlamalarla uyandı! Bryansk kentinde askeri tesis ve akaryakıt deposu peş peşe alevlere teslim oldu...

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