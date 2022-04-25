Rusya güne patlamalarla uyandı! Bryansk kentinde askeri tesis ve akaryakıt deposu peş peşe alevlere teslim oldu...

Türkiye dahil birçok ülkeye yardım çağrısı

Dünya ülkelerine yardım çağrısında bulunan Ukraynalı kadın, "Burada kalan çocuklar sürekli ağlıyor, oyun oynamak istiyorlar. Bu savaşı durdurun. ABD Başkanı’na sesleniyorum. İngiltere’den, Japonya’dan, Fransa’dan, İsrail’den, Türkiye’den rica ediyorum. Lütfen bize yardım edin ve bizi özgürlüğe kavuşturun. Bizi bu şeyden kurtarın. Daha ne kadar yaşlılarla, çocuklarla, engellilerle dalga geçecekler. Yardım edin ve savaşı durdurun. Lütfen durdurun" diye konuştu.