Hastalık iddialarından sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkat çeken hareketeler! Parkinson iddiası...

Ukrayna'yı işgal ederek başlattığı savaş sonrası neredeyse iki aydır dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan Rusya Devlet Başkanı Putin'le ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

YÜZÜNDEKİ ŞİŞKLİKLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Son olarak geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile görüntülenen Putin'in oturuşundan nefes alışına kadar fiziki durumu tartışma konusu olmuş, Rus liderin ense ve yüzündeki şişkinlik, dikkat dağınıklığı, asabi yüz mimikleri dikkat çekmişti.

YİNE GERGİN GÖRÜNÜYORDU

Bu tartışmaların üzerinden çok da uzun bir süre geçmeden 69 yaşındaki Rus lider Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’nde düzenlenen Paskalya ayininde göründü.

Ayinden gelen görüntülerde Putin'in yine gergin olduğu ve sürekli dudaklarını ısırdığı görüldü. Görüntüler hem sosyal medyada hem de dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

PARKİNSON İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Birçok gazete Putin'in Ukrayna savaşındaki başarısızlığından dolayı gergin olduğunu iddia ederken İngiliz Dailymail gazetesi Rus liderle ilgili uzun süredir tartışılan 'Parkinson hastalığı' iddiasını yeniden gündeme taşıdı.

Ağız kuruluğu yaşadığı gözlenen ve bariz bir şekilde yavaş hareket eden Putin'in davranışlarını inceleyen uzmanlar Rus liderin Parkinson hastaları ile benzerlik gösterdiğini iddia etti.

"ONUN HASTA BİR ADAM OLDUĞUNA İKNA OLDUM"

Texas Tech Üniversitesi'nden beden dili uzmanı Profesör Erik Bucy Putin'in bacaklarının ince göründüğünü bunun kas ve kilo kaybından kaynaklanabileceğini belirtti.

NATO danışmanı Profesör Gwythian Prins ise İngiltere’de yayınlanan 'Good Morning Britain' programında Putin'in görüntülerine dikkat çekip “Onun hasta bir adam olduğuna ikna oldum. En ikna edici teşhis, Putin'in erken Parkinson hastası olduğudur” dedi.

BEYİN CERRAHINI YANINDAN AYIRMIYOR

Rusya’da yayın yapması yasaklanan araştırma şirketi Proekt, Putin'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada Rus liderin beyin cerrahı Oleg Myshkin'i yanından hiç ayırmadığını hatta seyahatlere bile beraber çıktıklarını iddia etmişti.

RUSYA HASTALIK İDDİALARINI KABUL ETMİYOR

Parkinson, yavaş ilerleyen nörodejeneratif bir hastalık. Genellikle vücudun bir tarafının etkilendiği rahatsızlıkta mimiklerin azalması, hareketlerde yavaşlama ve el ya da parmaklarda titreme gibi belirtiler görülüyor. Rus liderin daha önceki görüntülerinde de parkinsona benzer özellikler görülmüş ancak Kremlin iddiayı net bir dille yalanlamıştı.