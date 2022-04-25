GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu
HaberlerDünya Haberleri Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu
ABONE OL

Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu

Ukrayna Demir Yolları, ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyonuna saldırı düzenledi.

25.04.2022 - 13:32 | | KİEV (İHA)
Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus askerleri son olarak ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyonunu hedef aldı. Ukrayna Demir Yolları yetkilisi Alexander Kamyshin saldırının ardından yaptığı açıklamasında, "Rus birlikleri, Ukrayna'nın demiryolu alt yapısını sistematik olarak yok etmeye devam ediyor. Bu sabah, bir saat içinde ülkenin orta ve batısındaki 5 tren istasyonu ateşe verildi. Bu bölümden geçen tren seferleri iptal edildi. Aksamalarla ilgili bilgi verilecek" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarına zam geliyor! Oran verildi tarih belli oldu! Araba alacak milyonlara kötü haber

Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarına zam geliyor! Oran verildi tarih belli oldu! Araba alacak milyonlara kötü haber

3 yıl hapsi istenen Fındıklı Belediye Başkanı için beraat kararı

3 yıl hapsi istenen Fındıklı Belediye Başkanı için beraat kararı

Yasaklar başladı! TikTok akımı 33 kişinin ölümüne neden oldu

Yasaklar başladı! TikTok akımı 33 kişinin ölümüne neden oldu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarına zam geliyor! Oran verildi tarih belli oldu! Araba alacak milyonlara kötü haber

Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarına zam geliyor! Oran verildi tarih belli oldu! Araba alacak milyonlara kötü haber

Sıradaki Haber
Reddi miras nedir, nasıl yapılır, süresi? Reddi miras ne demek?

Reddi miras nedir, nasıl yapılır, süresi? Reddi miras ne demek?

Sıradaki Haber
Yasaklar başladı! TikTok akımı 33 kişinin ölümüne neden oldu

Yasaklar başladı! TikTok akımı 33 kişinin ölümüne neden oldu

Sıradaki Haber
İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı, nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek?

İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı, nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek?

Sıradaki Haber