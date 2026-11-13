Tokat'ta yıllarca atıl haldeydi: İki apartman arasındaki gizli türbe ile ilgili yeni gelişme!

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Bozdemir, mahallede anlatılan bir rivayete göre türbede yatan kişinin üç kardeşten biri olduğunu, rivayetin aslını ise tam olarak bilmediklerini ifade etti. Bozdemir; "Bir de rivayetlere göre de şu şekilde denilmekte. Tabii biz bildiğimiz kadarıyla kekeme çocuklara iyi geldiğini söylüyorlar. Tabii buraya gelip de gidip de iyi olduklarını diyenler var. Bu da Rabb'imin takdiri ilahi. Belki türbenin şeyidir. İki binanın arasında bulunan türbemiz tabii çok gözükmese de en azından bu şekilde ziyaretçilere hizmet ediyor" dedi.