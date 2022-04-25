Avrupa’da temizlik başladı! Rus ajanları tek tek avlıyorlar...

İşin ilginci Avusturya, Bulgaristan ve Almanya gibi Rusya ile sıkı ilişkiler içinde olan Avrupa ülkeleri de bu sınır dışı furyasına kapılmış gibi görünüyor. Üstelik bu kişilerin çoğunun ajanlık yapmayan, dürüst diplomatlar olduğu biliniyor. Litvanya Rus elçisini savaşla bağlantılı olarak sınır dışı etti; ancak bu kişinin diplomatik görevleriyle ilgili sicili de oldukça temiz.