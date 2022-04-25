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    YaşamBursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
    HaberlerYaşam Haberleri Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
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    Bursa'da tek motorlu uçak evlerin arasına düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

    Alınan son dakika haberine göre Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde, Yunuseli havaalanına yakın bir bölgede tek motorlu uçağın evlerin arasına düştüğü bildirildi. Çok sayıda ekip sevk edildi. Bursa'da tek motorlu çağın düşmesi sonucu pilot Furkan Otkum ve eğitim alan Murat Avşa hayatını kaybetti. Düşen uçağın çevresinde bulunan araçlar ve bazı evler hasar gördü.

    25.04.2022 - 15:30 |
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    Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
    Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
    Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
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    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Yunuseli Havalimanı yakınlarında saat 15.05 sıralarında Ultralight tipi uçak kalkıştan hemen sonra düştü. Uçağın düştüğü noktada yangın çıktı. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmasına başladı.

    VALİDEN AÇIKLAMA

    Bursa Valisi Yakup Canbolat, tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Canbolat, ilk belirlemelere göre yaralı olmadığını söyledi.

    Bursada tek motorlu uçak evlerin arasına düştü 2 pilot hayatını kaybetti

    Eğitim uçağı, Yunuseli Havalimanı yakınlarında Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Pilot Furkan Otkum ve eğitim alan Murat Avşa hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başladı.

    Bursada tek motorlu uçak evlerin arasına düştü 2 pilot hayatını kaybetti

    TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağı

    Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi. Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre yaralı yok" dedi.

    Furkan Otkum

    UÇAK EĞİTİM SIRASINDA DÜŞMÜŞ

    Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşmesi sonucu pilot Furkan Otkum ve eğitim alan Murat Avşa hayatını kaybetti. Otkum’un özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalıştığı ve eğitim programları kapsamında pilot olmak isteyenlere eğitim verdiği öğrenildi. 

    Ayrıca Otkum’un farklı zamanlarda kullandığı uçak kullanma görsellerini de sosyal medyada paylaştığı görüldü. Murat Avşa'nın ise uçuş eğitimi aldığı öğrenildi.

    Bursada tek motorlu uçak evlerin arasına düştü 2 pilot hayatını kaybetti

    PİLOT VE YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

    Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy, "Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti, mahallede can kaybı yok" dedi.

    Bursada tek motorlu uçak evlerin arasına düştü 2 pilot hayatını kaybetti

    BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

    Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Geçmiş olsun. İçinde 2 kişinin olduğu 'ultralight' tipi bir uçak. Mahallede yaralanan veya hayatını kaybeden yok. Patlamayla beraber araçlar yanmaya başlamış. Bunlar da park halindeki araçlarmış. Kısa bir zaman içerisinde detaylar ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

    Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybettiBursa Valisi Yakup Canbolat, tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Canbolat, ilk belirlemelere göre yaralı olmadığını söyledi.



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