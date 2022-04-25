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DünyaEski ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok karar! Günde 10 bin dolar...
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Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok karar! Günde 10 bin dolar...

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, mahkeme celbine cevap vermediği gerekçesiyle mahkeme gerekliliklerini yerine getirene kadar günde 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

25.04.2022 - 23:34 | | İHA
Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok karar! Günde 10 bin dolar...

ABD’nin New York kentinde bulunan Manhattan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'ın daha önce New York Başsavcısı Letitia James'in talep ettiği belgeleri cevapsız bırakması nedeniyle Trump'a mahkemenin gerekliliklerini yerine getirene kadar günde 10 bin dolarlık para cezası verdi. Yargıç Engoron, Trump'ın Başsavcı Letitia James ile işbirliği yapmadığı ve mahkemenin emirlerini yerine getirmediği sonucuna vardığını belirtti.

Varlıklarının değerleri konusunda doğru rakamları göstermediği için "mahkemeye itaatsizlikle" suçlanan Trump'ın mahkeme tarafından istenen kayıtlar için herhangi bir belge sunmadığı iddia edilmişti. Ancak Manhattan Yüksek Mahkemesi Engoron, Trump'ın avukatlarının nasıl araştırma yaptıkları konusunda yeterli detay vermediğini belirterek, “Herhangi bir aramanın neyi, kimin, nerede, ne zaman ve nasıl yaptığı özetlenmiyor" ifadelerini kullanarak, "Sayın Trump, işinizi ciddiye aldığınızı biliyorum ve ben de kendi işimi ciddiye alıyorum" dedi.

Trump'ın avukatlarından Alina Habba, duruşma sonrasında karara itiraz etmeyi düşündüğünü söyleyerek, “Mahkeme celbine yanıt veren tüm belgeler, aylar önce başsavcıya sunuldu. Bu, mahkemeye itaatsizlik standardını karşılamıyor" ifadelerini kullandı.

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