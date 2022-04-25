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Tayvan’dan Ukrayna ordusuna

Memleketi Tayvan’dan yola çıkan ve uzun uğraşlar sonunda Ukrayna ordusuna yazılan Naive Wang isimli Tayvanlı adam, resmi olarak Ukrayna ordusuna katıldığını duyurdu.

25.04.2022 - 16:01 | | TAİPEİ (İHA)
Tayvan’dan Ukrayna ordusuna

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Tayvanlı Naive Wang adlı adam Rusya’ya karşı savaşmak için Ukrayna ordusuna katıldı. Tayvan’dan Ukrayna ordusuna katılan ilk kişi olduğu belirtilen Wang, orduya katılmak için oldukça zorlu bir aşamadan geçti. Tayvan basınına konuşan Wang, kendisine kucak açan ikinci vatanı için Tayvan adına savaştığını söyleyerek, "10 yıla yakın Ukrayna’da yaşadım. Polonya’daki mülteci kampında gönüllü olarak çalışmam için iş teklifleri geldi. Buradaki kampta Ukraynaca ve İngilizcem sayesinde mültecilere yardım etme imkanı buldum. En kötüsüne hazırım, belki yaralanacağım ya da uzuvlarımı dahi kaybedebilirim yada öleceğim, hatta esir düşersem bana işkence dahi yapabilirler ben hepsine kendimi hazırladım" ifadelerini kullandı.

Tayvan’dan Ukrayna ordusuna

"Benimle birlikte orduya yazılanların yarısı vazgeçti"
Wang, Ukrayna ordusuna yazılan insanların burayı bir kamp olarak gördüğünü söyleyerek, "Çatışmanın olduğu ön hatlara geldikleri zaman ölüm ile karşılaşıyorlar. Benimle birlikte orduya yazılan kişilerden yarısı daha göreve başlamadan vazgeçti. Eğitimin ilk gününde, hava saldırısı için sirenler çalar çalmaz iki kez sığınağa girmek zorunda kaldık. Sürekli bombaların sesini duyuyorduk ve yangın çıkıyordu. Zaman geçtikçe hava barut kokuyordu ve eğer yağmur yağmışsa bu koku daha da yoğunlaşıyordu" dedi.

Tayvan’dan Ukrayna ordusuna

"10 gündür kıyafet değiştirmedim"
Savaştaki zorluklardan bahseden Wang, "10 gündür aynı kıyafetleri giyiniyorum. Sadece iki gün arka arkaya askeri yemeklerden yeme fırsatım oldu. Yağmur altında nöbet tuttuk ve dördüncü günün sonunda bir bardak sıcak su içebildim" dedi.

Tayvan’dan Ukrayna ordusuna

Tayvan’dan Ukrayna ordusuna

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