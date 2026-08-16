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Bitlis-Muş karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

16.08.2026 - 01:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUŞ (İHA)

Bitlis-Muş karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

Muş-Bitlis karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Muş-Bitlis karayolu Hasköy ilçesi Karayel Apart mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 29 AL 403 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

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Kazada araçta bulunan Ömer Yücekök yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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