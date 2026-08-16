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İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri firar etti

16.08.2026 - 00:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAYSERİ (İHA)

İki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri firar etti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1’i çocuk, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücülerden biri otomobilden inerek kaçtı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle 11. Cadde üzerinde meydana gelen trafik kazasında, İ.İ. yönetimindeki 34 KZJ 988 plakalı otomobille 38 AKK 700 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası 38 AKK 700 plakalı otomobilin sürücüsü kaza mahallinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan çocuk M.İ. ve M.A.‘yı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırılırken, ekipler kaza sonrası kaçan sürücüyü tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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