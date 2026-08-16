GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKına gecesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Kına gecesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Kına gecesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

16.08.2026 - 00:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAHRAMANMARAŞ (İHA)

Kına gecesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir kına gecesi eğlencesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Hasankendi Mahallesi'nde gerçekleştirilen kına merasimi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine çıkan kavgada silah ve bıçaklar kullanıldı.

İLGİLİ HABER

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına uçtu
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına uçtu

Olayda 2 kişi silahla, 2 kişi ise vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İLGİLİ HABER

Meteoroloji’den 4 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji’den 4 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Jandarma ekipleri kına merasiminin yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan Ç.E., ilk müdahalesinin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralılar S.C, İ.A. ve A.B. ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

İLGİLİ HABER

Ormanda ayı saldırısına uğradı, köpekleri sayesinde kurtuldu
Ormanda ayı saldırısına uğradı, köpekleri sayesinde kurtuldu

Güncel Haberler

Bitlis-Muş karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı
#Gündem

Bitlis-Muş karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
#Gündem

Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Deprem bölgesi Sakarya'da tarihi dönüşüm hızlanıyor
#Gündem

Deprem bölgesi Sakarya'da tarihi dönüşüm hızlanıyor