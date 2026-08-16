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Meteoroloji’den 4 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

16.08.2026 - 00:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZİNCAN (İHA)

Meteoroloji’den 4 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Bayburt çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Yerel kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

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Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Uyarının 16 Ağustos saat 06.00'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

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