Çorum'da 57 yıllık ustadan bozulan ürünlerin değiştirilmesine tepki: Önce tamirini araştırın

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Zeren, el işçiliğine azalan ilgiye rağmen her gün dükkanını açarak çalışmaya devam ediyor. Çıraklık ve kalfalık yıllarında köy düğünlerinin vazgeçilmezi olan kol topuzları, gümüş kemerler ve ince işçilik gerektiren yüzükler üreten Mustafa Zeren, meslek hayatı boyunca pek çok alanda üretim ve tamiratla uğraştı.