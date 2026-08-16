Kontrolden çıkan araç park halindeki 2 araca çarptı

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Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl’den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Muhammet A. (28) yönetimindeki 16 KMZ 54 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

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Kaldırıma çıkan otomobil, hızla ilerleyerek park halinde bulunan 16 BHB 096 plakalı otomobil ile 15 DU 730 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet A. yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

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Annesi oğlunu görünce bayıldı

Kazayı duyarak olay yerine gelen sürücünün annesi Beyhan A., yaralı oğlunu görünce fenalık geçirerek bayıldı. Otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fenalık geçiren annesi Beyhan A. da özel araçla aynı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.